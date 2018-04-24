MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ iş başındadır, PKK razıdır, Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, "Buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum." ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye'ye tuzak kurulduğunu, Türk milletinin tahrik ve taciz edildiğini, kısaca bir kaosa oynandığını kaydetti. Bahçeli, "24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki ay kala iç ve dış nifak ve şikak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir." ifadelerine yer verdi.

Demokrasiden umudunu kesen, millet iradesine sırtını dönen, Türkiye'nin milli ve beka davasına husumet duyan tüm aktör, zümre, kesim, mihrak, fail ve figüranların "kıpır kıpır" olduğunu belirten Bahçeli, paylaşımında şu görüşlere yer verdi: "Bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmektedir. Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda, cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP'ten kazıktan boşanmışlardır. Şimdi 11'inci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir. Sayın Erdoğan'ın 2007 yılı Nisan ayında 'kardeşim' açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?"

Yusuf Has Hacib'in, "Bataklığa girenler dibini boyladı, bir daha çıkamadı, sevinç bulamadı." şeklindeki ifadelerini aktaran Bahçeli, "Sayın Gül, bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısındadır. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimettir. Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Yusuf Has Hacib'in, "Aymaz olma ey hakan, uyuma, uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak." şeklindeki ifadelerine yer verdiği paylaşımında, "CHP, 22 Nisan vakasıyla İP'e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı.15'ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı. Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur? İP'e grup kurdurup 23 Nisan'ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva atıdır. Bu vahşi ata 11'inci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu'nun Türkiye'de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istediğini anımsatan Bahçeli, "Baktılar Cumhur İttifakı başaracak, alayı birden, yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafiledir. Türk'e ve Türkiye'ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder." görüşlerine yer verdi. Düşman emellerin her yerde sorun çıkarmak için uğraştıklarını belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Netice olarak, çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar. İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir. Diyorum ki, Türkiye İP'e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye'nin gülmesi, GÜL'le değil, Cumhur İttifakı'nın ahlakıyla, milli ve manevi duruşuyla temellenecek, inşallah temin edilecektir.