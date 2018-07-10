HABER

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

"(Yeni kabine) Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum" - "Milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz" - "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşumu sırasında herhangi bir pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içerisinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde uygulanması noktasında gayret gösterilmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklamasının ardından bugün de kabine üyelerinin yemin töreninin gerçekleştirildiğini belirterek, "Milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün için 16 bakanlık ve bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ile kabinenin oluştuğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Henüz daha hepsini tanıma imkanını bulmuş değiliz. Ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız vakit siyasi var, bürokrat var, bir de serbest hayatta bulunan şahıslardan oluşan bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı bütün birikim ve tecrübeleri uygulamaya dökebilecek, bunu uygulayarak hayata geçirebilecek bir misyonu yüklenmiş olacaklar. Başlarında da Sayın Cumhurbaşkanı bulunacak. Allah hayırlı uğurlu etsin."

Bahçeli, kabinenin yapısını nasıl bulduğu yönündeki soru üzerine, "Özgeçmişlerine bakarak bunları ifade ediyoruz. Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak da yasamada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir. O sebepten dolayı bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımayı düşünmekteyiz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

Bahçeli, "Denetim ve dengeden kastınız, AK Parti'nin çıkartmış olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dönük bir denge-denetim mi yoksa parlamento işleyişiyle ilgili mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Efendim bunu bu şekliyle kısırlaştırmayın. Özellikle kavramların ne olduğunu zatıaliniz çok iyi bilirsiniz. Denge ve denetimden murat; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki sütunundan biri olarak yasamayı öngörür ve yasama faaliyetleriyle hükümetin, cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulunun faaliyetlerini denetleme ve dengeleme görevini üstlenmiş oluyor. Daha sağlıklı bir yönetim, daha istikrarlı, demokratik bir Türkiye için Meclisin bu kavramlarla ifade edilebilecek bir hizmeti sunması lazım. Bizim anlayışımız budur. Fakat tabi kararnameye çok takanlar var, OHAL'e çok takanlar var. İşte OHAL kalktı. Yarın kararnameler de kalkarsa ne yapacaksınız? Soracak sorunuz kalmaz."

"Neden Hükümette yer almadınız, bunu tercih etmediniz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu bir prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşumu sırasında herhangi bir pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içerisinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde uygulanması noktasında gayret gösterilmiştir. Dün akşam, menkul kıymetler borsasından yetişen bir zat, Abdurrahman Yıldırım isimli bir zat 'Çok gizli bir pazarlık vardır burada' diyor. Hala buna kafayı takmış ve kamuoyunu bu şekliyle yönlendirmeye çalışıyor. TBMM'yi, MHP'yi menkul kıymetler borsasında hissedar olan herhangi bir anonim şirkete dönüştürmesin. Kendisi alınıp satılmayı çok yakından biliyorsa, biz henüz daha öğrenemedik."

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
DP'li Uysal: İYİ Parti'ye hiç geçmedimDP'li Uysal: İYİ Parti'ye hiç geçmedim
AK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördüAK Partili meclis üyesinin paylaşımı tepki gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2023 yılı hedefleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

İlginizi Çekebilir

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Diğer Haberler
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

4 bakan vekillikten istifa etti

4 bakan vekillikten istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.