MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "liderimiz Devlet Bahçeli" ifadesiyle ilgili, "Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler." dedi.

Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 'liderimiz Devlet Bahçeli' gafını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, Bahçeli, şunları söyledi:

"(Gaf, sürçü lisan) kelimeleri... Bunlar, bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar olarak nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı 'gaf' olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Bu arada bana ulaşan bilgiler çerçevesine Sayın Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi, dört kişi arasında eğer bir konuşma, planlama veya dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse, çok büyük hataya düşmüşlerdir."