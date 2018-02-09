MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya geldi.
Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, milletvekilleri,ve çok sayıda partili karşıladı. Bahçeli’yi görmek ve onunla tokalaşmak isteyen partililer zaman zaman izdihama neden oldu. Yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşayan Bahçeli, metrelerce kuyruk oluşturan partililerle tokalaştıktan sonra makam aracına binebildi. Bahçeli, konvoy eşliğinde Belek’teki konaklayacağı otele hareket etti. Bahçeli, yarın partisinin İl ve İlçe Başkanları Toplantısı’na katılacak.
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ege açıklaması
Afrin şehidinin silah arkadaşıyla annesi herkesi ağlattı
Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum