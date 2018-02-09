MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'ya geldi.
Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bahçeli, partililerce Döşemealtı ilçesinde karşılandı.
Aracından inerek partililerle tokalaşan Bahçeli, ardından Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele hareket etti.
Bahçeli, Serik ilçesindeki bir otelde partisince düzenlenen İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak.
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