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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu davaya gönül vermiş arkadaşlarımız, ihanetin Mecliste temsiline imkan tanıyan her türlü oyunun farkına vararak kendi davasını, MHP'nin varlığını kimseye ezdirmemeli, kimseye satmamalı. Onun için hepsine çağrıda bulunuyorum,

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu davaya gönül vermiş arkadaşlarımız, ihanetin Mecliste temsiline imkan tanıyan her türlü oyunun farkına vararak kendi davasını, MHP'nin varlığını kimseye ezdirmemeli, kimseye satmamalı. Onun için hepsine çağrıda bulunuyorum, bu seçimde yeni bir sürece giriyoruz, bu süreç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Burada güçlü bir MHP olarak Mecliste olmak istiyoruz. Birtakım çevrelerin 'Barajı aşarlar, aşmazlar' tartışmalarına artık yeter, MHP üzerinde böyle bir yorum yapmayın."


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