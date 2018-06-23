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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur."


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