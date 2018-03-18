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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞID, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku, cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞID, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku, cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacak."

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