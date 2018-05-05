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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır."


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