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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 23:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir."


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