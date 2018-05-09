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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fransa'da yayımlanan bildiri) Değil 300 sözde aydın müsveddesi, Fransa'nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse, Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak, nereye varabilecek? Dinin sahibi Allah't

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fransa'da yayımlanan bildiri) Değil 300 sözde aydın müsveddesi, Fransa'nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse, Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak, nereye varabilecek? Dinin sahibi Allah'tır. Kur'an Allah kelamıdır. Kelam Allah'ınsa manen koruma ve kefalet de Allah'ın olacaktır."


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