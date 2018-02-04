MHP Genel Başkanı Bahçeli Mersin'de

MERSİN (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asıl gaye Suriye'de huzur ve barış ortamının sağlanması, Suriye topraklarının gerçek sahiplerine iadesidir. Afrin ile başlatılan sınır temizliğimiz mutlak suretle ve ilk etapta Menbiç olmak üzere, diğer alanları da kapsamalıdır ve inşallah da kapsayacaktır." dedi. Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen "1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sözde müttefik olan ülkelerin PYD/ PKK terör örgütünü güçlendirecek ve meşru bir yapıya sokacak bir yol izlediklerini ifade eden Bahçeli, "Hala da izlemeye devam ediyorlar. Terör örgütü IŞID ile mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü olan PYD/PKK'ya binlerce tır dolusu silah yardımı yaptılar. Canileri sınırlarımızın dibine yerleştirdiler. Böylelikle kanlı hesaplarının sonraki adımlarına ülkemizi de dahil edebileceklerini sandılar. Böyle bir hata ve gaflete düştüler." diye konuştu.

Küresel güçlerin 4 parçalı sözde Kürdistan'ı hayata geçirmeyi planladığını, Irak işgaliyle başlatılan sürecin Suriye'deki iç savaş ortamıyla ilerletmek, yaygınlaştırmak istendiğini anlatan Bahçeli, şunları söyledi: "İnsanlığın yüz karaları bölgeye söz gelimi demokrasiyi getireceklerdi. Ortadoğu'yu özgürleştireceklerdi. Akıllarınca ve bir asırdır yaptıkları gibi uygarlık taşıyacaklardı. Hedefler sinsi ve zalimdi. Emeller alçak ve insanlık dışıydı. Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin bölünmesi amaçlanmıştı. Özellikle ABD sorumsuz ve saygısız bir şekilde terör örgütleriyle aynı kareye girdi, aynı hizada, aynı şer planın içinde yer aldı. ABD yönetimi IŞID ile mücadele gerekçesine sığınıp, PYD/PKK'yi desteklemekten, arkasında durmaktan en ufak rahatsızlık duymadı. Bölgesel istikrarı ve barış ortamını tehlikeye atan ABD'nin görünen amacı PYD/PKK'ya Irak'tan başlayarak, Akdeniz'e uzanacak terör koridoru açtırmaktır. Ardından da bir terör devleti inşa etmek ve ettirmektir. Bu maksatla sınır muhafız birliği adı altında PYD/PKK'lı teröristlere sözde ordu kurdurma teşebbüslerine tanık olunmuştur. Bunun bir sonraki adımında ise siyasi meşrulaştırma gayretlerinin olacağı ise artık sır değildi. Ancak ABD suçüstü yakalanmıştır. Türkiye'nin bu çabalara müsaade etmesi doğal olarak aklın inkarıdır."

- "Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı artık tükenmiştir" Bahçeli, Afrin'deki PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın yerinde ve son derece büyük anlam ve öneme sahip olduğunu vurguladı. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra başlayan Afrin Harekatı'nı Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının icrası olarak değerlendiren Bahçeli, bu operasyonun hukuki, insani ve haklı olduğunu, bölgesel istikrarın korunmasını amaç edindiğini belirtti. Harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esas olduğunu anlatan Devlet Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Zeytin Dalı Harekatı küresel zulmün terör örgütleri kanalıyla hayata geçirmeye çalıştığı kanlı hesaplara karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin huzur ve istikrarını tesis etmek üzere planlanmış milli ve stratejik bir hamledir. Bundan kesinlikle geriye dönüş yoktur, olamayacaktır. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı artık tükenmiştir. Yörüklerin ayranı kabarmıştır. Yalanlara karnımız toktur, oyalama girişimlerine artık tahammülümüz yoktur. Gün doğmuş, şafak sökmüş, siyah ve beyaz birbirinden ayrılmıştır. Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki sefer bizim, zafer Allah'ındır. Hedef ise Kızılelma'dır."

Bahçeli, 15 Temmuz'da milletin tankını yine milletin üzerine süren FETÖ'cü alçakların dip bucak temizliğinin yapıldığını, bu defa da sınır ötesindeki hainlerin üstüne kahraman Türk askerlerinin Kızılelma şuuruyla tank sürdüğünü, top attığını ve jetlerle vurduğunu aktardı. "Beklenen Türk yola çıkmış, terör yuvalarını, terörist barınaklarını, kanlı sığınak ve mühimmat depolarını teker teker imha etmiş, etmeye de devam etmektedir." diyen Bahçeli, şöyle konuştu: "Hainler saklandıkları deliklerde yok edilmektedir. Kurulan tuzaklar birer birer bozulmakta, yer altı terör tünelleri ateşe verilmektedir. Kahraman Mehmetlerimiz Hatay'da konuşlandığı sırada, Yörük çadırından çıkarak askerlerimizi duayla ziyaret eden, kurban kesip hepsini evladı gibi bağrına basan Yörük ana Türk milletinin eşsiz ferasetine tercümanlık yapmıştır. Bilinsin ki, istiklal ruhu Yörük analarının vicdanlarında mahfuzdur. Yeri gelmişken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü gururla hatırlar ve hatırlatırım. 'Arkadaşlar, Gidip Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' Nitekim Mersin oldukça bize hiçbir hasım unsur diş geçiremez. Türk milleti yaşadıkça hiçbir müstevli varlığımıza gölge düşüremez. Yörükler'in pencerelerinden ışık yayıldığı müddetçe karşımıza hiçbir güç çıkamayacak, çıksa bile yenilip yutulmaya mahkum olacaktır."