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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları) Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın,

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları) Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın, milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

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