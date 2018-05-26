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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıya gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıya gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır."


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