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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK karşımızdadır, PYD, YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. Ekonomik saldırılar faaliyet halinde, uluslararası komplolar devredir. Kumpaslar iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Gelişmeleri o

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK karşımızdadır, PYD, YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. Ekonomik saldırılar faaliyet halinde, uluslararası komplolar devredir. Kumpaslar iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Gelişmeleri okuduk, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Türkiye Cumhuriyetini daha sağlam temellere oturtmak, devleti daha etkin konuma getirmek zorundaydık."


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