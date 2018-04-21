HABER

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir."

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Akşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajıAkşener'den olay anket iddiası! Sandıkları koruyun mesajı
Başbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyorduBaşbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama

Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.