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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkan

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır."

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