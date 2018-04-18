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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de bu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 20:10 | Son Güncelleme

IHAAW200255-SIY/18-04-2018 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. 18.04.2018 20:02:55 TSI NNNN

IHAAW200255-SIY/18-04-2018

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur."

18.04.2018 20:02:55 TSI
NNNN

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