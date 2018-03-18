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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Vefası olmayan kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır. Duruşumuz Türkiye’dir, Türklüktür, Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Vefa ise duruşa manevi öz katan imanı asalettir. Bizim için vefa sadece bir semtin ismi değildir. Vefası olmayanın milli ve manevi değerlere vedası kesindir. Vefası olmayan kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır" dedi.
MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kurultayda Afrin şehitleri için dualar edildi. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli, tüm Türk halkına, Turan illerine, Türkistan’a, Kerkük’ten Halep’e, Üsküp, Gazze ve Bakü’ye kadar selam göndererek, "Nice badireleri yenerek, nice belaları ezerek, nice engelleri geçerek hamdolsun 12. Olağan Büyük Kurultayımıza kavuştuk. Bu muazzam diriliş ruhu ile buluştuk. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünde toplandık, Türk milletinin muzaffer ruhunu cihana ilan etmek için seferber olduk. Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor. Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara gümbür gümbür işte buradayız. Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez diyen kutlu irade, milli bekayı gözü kara bir şekilde son nefesine kadar savunacaklar nerede?" dedi. Bahçeli’nin bu sözleri salonda büyük coşkuyla karşılandı.

"Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur"
Duruşu olanın dev gibi bir davası, devasa hayalleri olduğunu ifade eden Bahçeli, duruşun aynı zamanda iddia, irfan, yüksek karakter ve kararlılık mahsulü olduğunu kaydetti. Bahçeli, "Kıpırdamadan duranın değil, duruşu ile hareket edenin gelecek hakları bulunacaktır. Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur, ahlakidir, maneviler, halkın yanıdır. Biliyoruz ki Türkiye’nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır. Duruşumuz Türkiye’dir, Türklüktür, Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Vefa ise duruşa manevi öz katan imanı asalettir. Bizim için vefa sadece bir semtin ismi değildir. Vefası olmayanın milli ve manevi değerlere vedası kesindir. Vefası olmayan kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır. MHP demek şühedaya vefa demektir, millete beka demektir. Beka, varoluşumuzdur. Sonsuzluk ırmağına akışımızın ana yatağıdır. 49 yıldır hedefteyiz. Saldırıların odağındayız. Fikri kaynaklarımızı kurutmak maksadıyla her dönemde oyunlar oynandı, kara kampanyalar sahnelendi. Türk düşmanları her fırsatta ya içimizden devşirenleri kurşun asker gibi kullandılar ya da akılları çelip iradeleri çalarak devrilmemizi kurguladılar. MHP, 12 Eylül öncesi herhangi bir karşılık beklemeden hiçbir mükafat gözetmeden seve seve girdiği vatan ve millet nöbetinde binlerce şehit ve gazi verdi. Darbeciler o tarihlerde koskoca bir davayı, Türk milliyetçiliğini yargılamaya kalkıştılar. 2 yılı aşan bir süreyi geride bırakıp 18 Mart’a geldik. Siz söyleyiniz, sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu? 12. Olağan Büyük Kurultayımıza gelinceye kadar ne kadar kepazelik, travma, skandal varsa maruz kaldık. Oyunları tümden bozduk. Bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır. Davamız tarla davası değil, millet davasıydı, beka ve iman kavgasıydı. Çıkarlarımızı değil nesillerimizi düşündük. Göğsümüz imanla kabardı, gözlerimiz heyecanla yaşardı. Davanın mukadderatından taviz vermedik. Eğer verseydik yarın mahşerde şühedanın yüzüne bakamaz, ecdaddan köşe bucak kaçmak zorunda kalırdık" şeklinde konuştu.
Kurultaya AK Parti’den Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’dan oluşan üç kişilik heyet katıldı.

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