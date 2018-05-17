HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız."


PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Muharrem İnce: Seçimle gelen seçimle giderMuharrem İnce: Seçimle gelen seçimle gider
KAFFED'den Akşener'e ziyaretKAFFED'den Akşener'e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı

MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Erdoğan: Netanyahu’nun tweet’ine cevabım sinir uçlarına dokunmuş olmalı

Erdoğan: Netanyahu’nun tweet’ine cevabım sinir uçlarına dokunmuş olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.