HABER

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yine deneyecekler, göz yummayalım. Yine teşebbüs edecekler, boş durmayalım. Bir kez daha üzerimize gelecekler çünkü tarih böyle söylüyor. Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor. Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihan

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yine deneyecekler, göz yummayalım. Yine teşebbüs edecekler, boş durmayalım. Bir kez daha üzerimize gelecekler çünkü tarih böyle söylüyor. Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor. Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek korkarım ki acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir."


PARTNERTatile devamTatile devam
Efkan Ala: Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğizEfkan Ala: Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz
Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektirKılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.