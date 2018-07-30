HABER

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TBMM Başkanı Yıldırım'a nezaket ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TBMM Başkanı Yıldırım'a nezaket ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yapan Bahçeli, 24 Haziran seçiminin ardından oluşan yasamanın başkanı Binali Yıldırım'ı tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini söyledi.

Bahçeli, nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı sohbet ettiklerini bildirdi.

Öte yandan Bahçeli, Yıldırım'ı ziyaretinden önce, TBMM Başkanvekili seçilen MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı da makamında ziyaret etti.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Mesut Yılmaz: ABD'liler sanki papaz serbest bırakılmasın diye çıkış yaptıMesut Yılmaz: ABD'liler sanki papaz serbest bırakılmasın diye çıkış yaptı
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsınİYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım celal adan Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.