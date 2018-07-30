MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TBMM Başkanı Yıldırım'a nezaket ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yapan Bahçeli, 24 Haziran seçiminin ardından oluşan yasamanın başkanı Binali Yıldırım'ı tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini söyledi.
Bahçeli, nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı sohbet ettiklerini bildirdi.
Öte yandan Bahçeli, Yıldırım'ı ziyaretinden önce, TBMM Başkanvekili seçilen MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı da makamında ziyaret etti.
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