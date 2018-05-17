MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tek başına, ittifak ettiği partiden de bağımsız olarak adeta toplumu kışkırtırcasına af konusunda yaptığı açıklamaları doğru bulmadığını söyledi.

Usluer, Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilerin aileleriyle TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesinde 19 Mart'ta, siyasal ideolojiye ait bir grup gencin Afrin için lokum dağıttığını belirten Usluer, başka bir grubun ise "Savaşın lokumu olmaz. Savaşta mevlit okunur, lokum barışta dağıtılır." dediğini ifade etti.

Usluer, bir arbede yaşanmadığını, kimsenin kimseyi dövmediğini iddia ederek, orada bulunan sivil polislerin, karşı çıkan öğrencilerin fotoğraflarını çektiğini, kaçmayan, saklanmayan, derslerinde, yurtlarında olan öğrencileri fotoğraflar üzerinden tespit ederek gözaltına aldığını savundu.

Öğrencilerin, 3 Nisan'da, başlangıçtaki savcının değiştirilerek mahkemeye çıkarıldığını ifade eden Usluer, "İçi boş, olmayan iddianameyle hakim tarafından başlangıçta 4'ü kız 9'u erkek 13 genç, 13 geleceğimiz, Türkiye'nin ilk bin öğrencisi içinde olan çocuklarımız tutuklanıyor. 3 Nisan'dan beri, -bugün 10 oldu- 10 erkek Silivri, 4 kız öğrenci Bakırköy cezaevlerinde." dedi.