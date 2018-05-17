HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 12:47 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Usluer: - "Sayın Bahçeli'nin, tek başına, üstelik ittifak ettiği partiden de bağımsız olarak adeta toplumu kışkırtırcasına af konusunda yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum"

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tek başına, ittifak ettiği partiden de bağımsız olarak adeta toplumu kışkırtırcasına af konusunda yaptığı açıklamaları doğru bulmadığını söyledi.

Usluer, Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilerin aileleriyle TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesinde 19 Mart'ta, siyasal ideolojiye ait bir grup gencin Afrin için lokum dağıttığını belirten Usluer, başka bir grubun ise "Savaşın lokumu olmaz. Savaşta mevlit okunur, lokum barışta dağıtılır." dediğini ifade etti.

Usluer, bir arbede yaşanmadığını, kimsenin kimseyi dövmediğini iddia ederek, orada bulunan sivil polislerin, karşı çıkan öğrencilerin fotoğraflarını çektiğini, kaçmayan, saklanmayan, derslerinde, yurtlarında olan öğrencileri fotoğraflar üzerinden tespit ederek gözaltına aldığını savundu.

Öğrencilerin, 3 Nisan'da, başlangıçtaki savcının değiştirilerek mahkemeye çıkarıldığını ifade eden Usluer, "İçi boş, olmayan iddianameyle hakim tarafından başlangıçta 4'ü kız 9'u erkek 13 genç, 13 geleceğimiz, Türkiye'nin ilk bin öğrencisi içinde olan çocuklarımız tutuklanıyor. 3 Nisan'dan beri, -bugün 10 oldu- 10 erkek Silivri, 4 kız öğrenci Bakırköy cezaevlerinde." dedi.

Usluer, iki cezaevini de ziyaret ettiğini, öğrencilerle konuştuğunu anlatarak, kapasitesi yaklaşık 4 bin olan Silivri Cezaevinde şu anda 24 bin kişinin kaldığını belirtti. Usluer, 7 kişi olarak planlanan, maksimum 12 kişinin kalabileceği koğuşlarda 32-40 arasında kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Usluer, 32 ile 40 arasında kişiye düşen banyo sayısının 1, tuvalet sayısının 2 olduğunu ifade etti.

Bu öğrencilerin OHAL KHK'si nedeniyle sınavlarına giremediğini, "Kayıtlarınızı dondurabilirsiniz." denildiğini anlatan Usluer, "Çocuklarımızın yakasından bir an önce düşün. Bu çocuklarımızı bir an önce mahkemeye çıkarın ya da tutuksuz yargılanma yolunu açın." diye konuştu.

Öğrencilerin aileleri, çocuklarının yerinin cezaevi değil Boğaziçi Üniversitesi olduğunu, çocuklarını şiddetsiz bir dünya için büyüttüklerini belirterek, çocuklarının okullarına dönmelerini istedi. Aileler, "Hayal etsem aklımıza gelmeyen, başımıza geldi bir halde yaşıyoruz." dedi.

Usluer'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, af konusunda "Seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur?" açıklaması soruldu.

Af konusunun ciddi bir konu olduğuna işaret eden Usluer, "Elbette ki konuşulabilinir, tartışılabilinir ancak affın çıkarılması mutlaka siyasal mutabakat dahilinde olacaktır. Bu nedenle Sayın Bahçeli'nin, tek başına, üstelik ittifak ettiği partiden de bağımsız olarak adeta toplumu kışkırtırcasına yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum. Siyasal mutabakat, tartışmalar, uzlaşmalar af konusunda ortak kararı elbette çıkartabilir. Ancak Bahçeli'nin yaptığı girişiminin, deneyimli siyasetçi bakış açısıyla doğru olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağızBakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklamaHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
af aileler Boğaziçi Üniversitesi Devlet Bahçeli Gaye Usluer TBMM

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Erdoğan: Netanyahu’nun tweet’ine cevabım sinir uçlarına dokunmuş olmalı

Erdoğan: Netanyahu’nun tweet’ine cevabım sinir uçlarına dokunmuş olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.