MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilişkin soruya, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." yanıtını verdi.
Bozdağ, Mecliste Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim." dedi.
Bozdağ, şöyle devam etti:
"AK Parti'nin, seçimleri vaktinde yapma gibi bir geleneği var ve 22 Temmuz seçimleri hariç bütün seçimler vaktinde yapıldı. Bizim, seçimlerin vaktinde yapılacağına dair de açıklamalarımız var. Ancak Sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir ve ona göre bir açıklama yapılacaktır.
Şu anda değerlendirme yapmadan, bir cevap verme imkanımız yok. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, MYK'ca bunlar konuşulacaktır ve sonrasında bir değerlendirme yapılacaktır. Sayın Bahçeli'nin açıklaması yeni bir durumdur, bu yeni durumu elbette biz de değerlendireceğiz. Ama sonuç ne olur şimdiden buna dair bir şey deme imkanı yok. Çünkü ben de sizin gibi ilk defa duydum."
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