MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Samsun mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk düşmanlarıyla el ele verip aynı hizaya giriyorlar. Türkiye'ye diş bileyen çevrelerle aynı havzada buluşup beraberce cephe alıyorlar. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur, bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur asla umut yoktur. Biz 'Cumhur İttifakı' diyoruz, yıkım koalisyonu cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyor." dedi. Partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı mitingde konuşan Bahçeli, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne beş gün kala Türkiye'nin kurtuluş yıllarının ebedi ruhunu taşıyan Samsun'da olduklarını, 99 yıl önce yakılan istiklal meşalesi ile geleceklerini aydınlattıklarını söyledi. Kahramanlıklarla yazılan Türk tarihinin kılavuzlarıyla ülkenin önündeki sis perdesini araladıklarını, Samsun'un da Cumhuriyetin onuru, cumhurun da oluruyla dün olduğu gibi ihanete ve işbirlikçilere korku saldığını vurgulayan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın, millet aklının Türkiye'nin ve Samsun'un teminatı olduğunu belirtti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları ve şehitlerini rahmetle anan Bahçeli, 24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine yeni güzellikler ve yepyeni bir ruh getirmesini temenni etti. Bahçeli, şöyle devam etti: "Bağımsızlık bir milletin namusudur, bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde bağımsızlığına leke sürmedi, bayrağını yere düşürmedi. Dünden bugüne zaman oldu aç kaldık, bazen açıkta gezdik ancak asla muhannete muhtaç olmadık, nefsimize teslim olup nesillerimizi teslim etmedik. Üç kuruşluk menfaatlere tarihi haklarımızı değiştirmedik. 'Gemisini kurtaran kaptandır' demedik. Eyyamcı, neme lazımcı, çıkarcı olmadık. Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı, bunu kanımızla ödedik. Bir devlete, bir millete, bir bayrağa sahip olmanın şartları vardı, nitekim gereğini alnımızın akıyla, bileğimizin hakkıyla yerine getirdik. Dedik ki 'Yastığımız taştan, yorganımız topraktan da olsa vazgeçmeyiz bu vatandan."

- "İlhamımız 19 Mayıs 1919 Samsun ruhudur, iffetimiz milli istiklaldir" Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman fedakarlıktan kaçmadığını, düşmandan korkmadığını vurgulayan Bahçeli, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un bunun en açık delili olduğunun altını çizdi. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da sadece Samsun'a ayak basmadıklarını, aynı zamanda esaretin kafasına bastıklarını ve zilletin bağrına hançer olup saplandıklarına işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inandılar. Harap ve bitap düşmüş Türk milleti Samsun'dan itibaren kademe kademe derlendi, aşama aşama toparlandı. Nihai olarak tarihi bir mucizeye imza attı. İlhamımız 19 Mayıs 1919 Samsun ruhudur, iffetimiz milli istiklaldir. İtibar ve irademiz milli birlik ve kardeşliğimizin bayraklaşmasıdır. Şimdi bunlara gölge düşürmek istiyorlar. Kalkıyorlar, 19 Mayıs'ta hesaplaşmak, 29 Ekim'den intikam almak için sıraya girip ittifak kuruyorlar, nifak kusuyorlar. Türk düşmanlarıyla el ele verip aynı hizaya giriyorlar. Türkiye'ye diş bileyen çevrelerle aynı havzada buluşup beraberce cephe alıyorlar. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar, hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur, bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz 'Cumhur İttifakı' diyoruz, yıkım koalisyonu cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyor."

- "Zillet ittifakından Türkiye cumhurbaşkanı çıkmaz" Cumhur İttifakı'na karşı zillet ittifakı kuranların Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu kazanacaklarını ileri sürdüklerini, eski sisteme geri döneceklerini iddia ettiklerini anlatan Bahçeli, "Samsun'dan sesleniyorum. Zemheride yoğurt isteyen cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal aleminde yaşıyorlar. Kökü ve kimliği bulanık olanlar, balta ile taşa vuruyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar, davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar." diye konuştu. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda PKK'nın kimi destekleyeceğini açıkladığını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: "İçimizden devşirilmiş bazı isimler, PKK'nın dümenine nasıl tutunduklarını gösterdi. FETÖ, HDP, İP ve CHP lehine zaten faal şekilde çalıştığını çoktan beyan etti. Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul, bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Bunun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir şekilde yerini alacak. 19 Mayıs Samsun duruşu kesinlikle zedelenmeyecektir. Çabalar boşunadır, hevesler beyhudedir. Samsun istikbaline sahip çıkacaktır. Türk milleti istiklal haklarını çiğnetmeyecek, muhteşem iradesini sandıkta gösterecektir."