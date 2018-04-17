HABER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

IHAAW104217-SIY/17-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı" dedi. 17.04.2018 10:42:17 TSI NNNN

IHAAW104217-SIY/17-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı" dedi.

17.04.2018 10:42:17 TSI
NNNN

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da perukTrump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da peruk
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi! Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sapıklık' demişti! İlahiyatçıların yorumları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sapıklık' demişti! İlahiyatçıların yorumları ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Alper Keten'in ByLock kullandığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Alper Keten'in ByLock kullandığı ortaya çıktı

AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması

AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması

Yerel seçimler öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kahreden gelişme

Yerel seçimler öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.