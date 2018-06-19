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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."


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Devlet Bahçeli MHP samsun mitingi

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