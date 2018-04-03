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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(CHP'li Özel'in 'seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' sözleri) Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(CHP'li Özel'in 'seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' sözleri) Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin."

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