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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürüm

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi bilmezler."

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