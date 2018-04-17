IHAAW105629-SIY/17-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin oturma eylemine ilişkin, "Bu oturma eylemi ahlaken sakıncalıdır. Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. İsterlerse amuda kalksınlar" dedi.

17.04.2018 10:56:29 TSI

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