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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı şaşmaz ve şaibesiz irademizdir. Milliyetçi Hareket Partisi iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir" ded

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 20:12 | Son Güncelleme

IHAAW200246-SIY/21-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı şaşmaz ve şaibesiz irademizdir. 21.04.2018 20:02:46 TSI NNNN

IHAAW200246-SIY/21-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı şaşmaz ve şaibesiz irademizdir. Milliyetçi Hareket Partisi iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir" dedi.

21.04.2018 20:02:46 TSI
NNNN

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