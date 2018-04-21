IHAAW200246-SIY/21-04-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı şaşmaz ve şaibesiz irademizdir. Milliyetçi Hareket Partisi iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir" dedi.
21.04.2018 20:02:46 TSI
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