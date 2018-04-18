IHAAW132100-SIY/18-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmak üzere MHP Genel Merkezi’nden ayrıldı.

18.04.2018 13:21:00 TSI

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