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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların, ikinci tur söylemleri çaresizlikleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların, ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır."


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