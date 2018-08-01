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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Hakkari'deki hain terör saldırısı) Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 18:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Hakkari'deki hain terör saldırısı) Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur."


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