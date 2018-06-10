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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum, eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum, eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli FETÖ MHP PKK

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