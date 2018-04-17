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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Menbiç konusunda hala ayak direten ABD, yeni şartlar oluşturmanın arayışı içindedir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

IHAAW104939-SIY/17-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Menbiç konusunda hala ayak direten ABD, yeni şartlar oluşturmanın arayışı içindedir" dedi. 17.04.2018 10:49:39 TSI NNNN

IHAAW104939-SIY/17-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Menbiç konusunda hala ayak direten ABD, yeni şartlar oluşturmanın arayışı içindedir" dedi.

17.04.2018 10:49:39 TSI
NNNN

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