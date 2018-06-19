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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Menbiç'teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El-Bab'taki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 17:44 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Menbiç'teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El-Bab'taki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir."


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