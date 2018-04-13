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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ortadoğu kaynıyor, komşu coğrafya ve ülkeler küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçiriyor. Bu nedenle huzur, istikrar ve barışın miracına ulaşmayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

IHAAW193637-SIY/13-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ortadoğu kaynıyor, komşu coğrafya ve ülkeler küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçiriyor. 13.04.2018 19:36:37 TSI NNNN

IHAAW193637-SIY/13-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ortadoğu kaynıyor, komşu coğrafya ve ülkeler küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçiriyor. Bu nedenle huzur, istikrar ve barışın miracına ulaşmayı diliyorum" dedi.

13.04.2018 19:36:37 TSI
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