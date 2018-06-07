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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı, nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de de yapılmalıdır. Zaman, ihanetin kökünü kurutma, kahram

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı, nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de de yapılmalıdır. Zaman, ihanetin kökünü kurutma, kahramanlık zamanıdır, devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka yol ve çare yoktur."


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