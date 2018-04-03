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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup, la

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup, layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır."

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