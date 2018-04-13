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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

IHAAW194240-SIY/13-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye her yönden kuşatılıyor. 13.04.2018 19:42:40 TSI NNNN

IHAAW194240-SIY/13-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor" dedi.

13.04.2018 19:42:40 TSI
NNNN

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