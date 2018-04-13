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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter’den rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum" ded

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

IHAAW194122-SIY/13-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter’den rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum" dedi. 13.04.2018 19:41:22 TSI NNNN

IHAAW194122-SIY/13-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter’den rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum" dedi.

13.04.2018 19:41:22 TSI
NNNN

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