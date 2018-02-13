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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin bugünkü ateşle çevrili ortamında, Genelkurmay Başkanı'nı, Genelkurmay Çatı Davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak, düşüncesizce alınmış bir karardır."

POLİTİKA HABERLERİ | 13.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin bugünkü ateşle çevrili ortamında, Genelkurmay Başkanı'nı, Genelkurmay Çatı Davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak, düşüncesizce alınmış bir karardır."

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