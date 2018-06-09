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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır."


PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
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Anahtar Kelimeler:
Bursa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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