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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İyi Parti değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’nin (İP) seçime girmesi yönündeki tartışmalarla ilgili, "’Seçim 15 Temmuz’da olacak’ sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz’a gerçekten inanmış olsalardı; 15 Temmuz’dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’nin (İP) seçime girmesi yönündeki tartışmalarla ilgili, "’Seçim 15 Temmuz’da olacak’ sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz’a gerçekten inanmış olsalardı; 15 Temmuz’dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’daki kampında gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı. MHP’nin geçmişten bu yana Türkiye’nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM’de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan’ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP’nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM’de yer almak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullandı.
İyi Parti ile ilgili basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Allah"tan dileğim var basın doğru yazsın" diye karşılık verdi.

"Adaylarına saygı duyuyoruz"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili bir soruya ise Bahçeli, CHP’nin Türk siyası hayatındaki köklü partilerden birisi olduğuna dikkat çekerek "Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır. İktidar olma şansını yakalamadılar. Sayı artırarak siyasi hayatlarına devam etmek istiyorlar. Adaylarına saygı duyuyoruz. başka adaylarda çıkabilir" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe -Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili ise Bahçeli, maçı izleme imkanı bulamadığını belirterek, "Seçim yoğunluğu var. Bu sebepten dolayı. Ancak Beşiktaş’ın hocası Türkiye’nin hocasıdır. Dünya üçüncüsü yapmıştır. Şiddetle kınadım. Aradım geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz" cevabını verdi.
Ortak miting soruna yönelik ise Bahçeli, AK Parti ile ortak miting düzenlemeyi düşünmediklerini belirtti. Bahçeli, "Baskın seçim" değerlendirmeleri ile ilgili olarak ise "Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir" değerlendirmesini yaptı.

"Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır"
İyi Parti’nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine ise Bahçeli şu değerlendirmeyi yaptı:
"Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. ’Seçim 15 Temmuz’da olacak’ sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz’a gerçekten inanmış olsalardı; 15 Temmuz’dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz."
Siyasilerin Bozkurt işareti yapmasına yönelik soru üzerine ise Bahçeli, "Tarihimizden gelen bir işarettir. Bozkurt işaretini yapmayan kalmadı. Kılıçdaroğlu yaptı bir şey olmadı, Erdoğan yapınca neden olay oldu" diye karşılık verdi.

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