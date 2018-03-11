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MHP Genel Sekreteri Büyükataman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 02:27 | Son Güncelleme

"Terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanındayız. Münbiç ve devamında Kandile Türk bayrağı dikilene kadar sürmesini diliyor ve destekliyoruz"

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanındayız. Münbiç ve devamında Kandile Türk bayrağı dikilene kadar sürmesini diliyor ve destekliyoruz." dedi.

Partisinin Gemlik ilçe teşkilatının ilçedeki bir düğün salonunda düzenlediği genişletilmiş ilçe divan toplantısına katılan Büyükataman, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, gazilere de acil şifalar diledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın geç kalınmış olmasına rağmen fiiliyatta olması gereken bir harekat olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanındayız. Münbiç ve devamında Kandile Türk bayrağı dikilene kadar sürmesini diliyor ve destekliyoruz." dedi.

MHP ile AK Parti arasındaki seçim ittifakıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükataman, "1991 yılından bu tarafa yapılan seçimlerin bir çoğunda yasal olmayan seçim birliktelikleri hep olmuştur. Bu bir nevi hileli seçim birlikteliğidir. Tek parti listesinden seçilen milletvekilleri meclise girdikten sonra kendi partilerine geçiş yapıyorlardı. Şimdi bu durum yasal bir zemine geldi. MHP'yi baraj altında kalacağı dedikodularıyla yıpratmaya kalkışanlar şimdilerde seçim barajı sıfırlansın açıklaması yapıyorlar. Bu birliktelikle seçim barajı artık 50+1 olmuştur." ifadesini kullandı.

MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da parti yönetimi olarak üyelerin ve Gemliklilerin hakkını her platformda kollamaya ve korumaya devam ettiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından partiye üye olan 187 kişiye rozet takıldı. Toplantıya, MHP İl Başkanı Tevfik Topçu, MHP Gemlik İlçe Kadın Kolları Başkanı Hale Kapyalı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

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