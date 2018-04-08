MHP Genel Sekreteri Büyükataman:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi böylesi şartların sonucunda, yüksek risk altındaki milli bekamızın tahkimi yönünde atılmış önemli bir gelişme olarak 15 Temmuz sonrasına damgasını vurmuştur. Halk oylamasıyla gerçekleşen bu değişiklik, başta propaganda dönemindeki psikolojik ortamdan ve değişiklik paketinden kaynaklanan pek çok tartışmayı doğurmuştur. Bundan sonraki süreçte bu tartışmalardan uzaklaşma yönünde bir dil kullanılması ve ülkemizin birliğinin tahkim edilmesi, büyük önem taşımaktadır."

- "Cumhur ittifakı, Cumhuriyetin iradesidir"

Büyükataman, Cumhur ittifakının Türk milletinin devletin bekası çerçevesinde geliştirilmiş bir formül olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ittifaka hakaretler yağdıranlar, başta CHP olmak üzere, bahsettiğimiz hassasiyetlere sahip değildir. Olmadıklarını her fırsatta göstererek Makyavelli'ye rahmet okutacak ölçüde, kendi siyasi oluşumlarını odak alarak politika yürütme sevdalısıdırlar. Ne zaman ki bu ittifakın mayası, milletimiz tarafından idrak edilmiş ve engin sağduyusuyla sarsılmaz bir destek bulmuştur işte o zaman, yine başta CHP olmak üzere bütün bu müstakbel siyasal mevtalar harekete geçmiş ve kendi kirli ittifakları için kılıf ve zemin aramaya başlamışlardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, takındıkları bu ahlaksız tavır onları kurtaramayacaktır. Zaten iki ölüden bir diri, iki cesetten bir canlı çıkmaz. Cumhur ittifakı, Cumhuriyetin iradesidir, Türk milletinin tarihi uzlaşması, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır."

Konuşmasının ardından Büyükataman, partisine yeni katılan üyelere rozet taktı.