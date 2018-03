MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “Bu kurultay millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kurultay millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacak, Türk siyaseti milli ve manevi değerlere tam bir inanmışlıkla sahip çıkan milliyetçi-ülkücü kadroların mesajıyla daha da anlam kazanacaktır” dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, MHP 12. Olağan Büyük Kurultayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükataman açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi, milletin hassasiyetlerini her zaman yüreğinde hissetmiş, hizmetlerini milletin menfaatine göre planlamış ve dünyayı Türkçe okuyan, dünyaya yalnızca başkent Ankara’dan bakan, tarihin birikimlerini göz ardı etmeyen milli vizyona sahip bir partidir. Bu vizyonla ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim’ diyebilmiş, partinin menfaatlerini daima milletin menfaatlerinden geride tutmuştur. Onun için diyoruz ki ‘milli duruş.’ Önümüzde çetin bir yol var. Türk milletini yok etmek isteyen Haçlılar, yeni seferlerinde artık devşirmeler kullanmaktadır. Bilek gücüyle yenemeyeceklerini, yenseler bile yok edemeyeceklerini anladıkları Türk milletinin içinden profesyonel hainler yetiştirmektedirler. Artık Lawrence yetiştirmeye gerek yok. Çünkü bazıları ülkemizi yok etmek adına kapalı kapılar ardında sessizce ama var kuvvetiyle ‘Hepimiz Lawrence’iz’ diye bağırmaktadır. Bizler o sesleri duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sesleri kısmak için mücadele etmekteyiz. Bu uğurda Mehmetçiklerimiz de al bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin diye fani bedenlerini feda etmişlerdir. ‘Bölünmesin diye millet, baki kalsın diye devlet, dağlar gibi kemikle et, seller gibi kanım gitti.’ Onun için diyoruz ki ‘şühedaya vefa.’ Biz bunun bilincindeyiz ve Allah’ın hak davasının gönüllü erleriyiz. Bu yolda yalın ayağız, kalbimizde iman ve yanımızda Türk milleti vardır. Attığımız her adımda Türk milletini yanımızda görmek istiyoruz. O yüzden ‘huzur ve beka için güç birliği’ diyoruz. ‘Millete beka’ diyerek feshi mümkün olmayan manevi bir sözleşmenin satırlarını yüreğimizle, kalbimizle ve vicdanımızla mühürledik ve bunu da büyük bir coşkuyla ortaya koyduk. Çünkü bizim siyasetimizin öznesi Türk milletidir. Yegane kuvvetimiz, varlık nedenimiz ve gelecekle ilgili kurduğumuz hayallerimizin esası Türk milletiyle ilgilidir. Sözümüz, ülkülerimiz, hedeflerimiz ve ilkelerimiz Türk milletiyle anlamlı olmaktadır” dedi.

“Milliyetçiliğimiz, Türk milletiyle mana, ruh ve muhteva kazanmaktadır” diyen Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için gür bir haykırışla diyoruz ki ‘Milli duruş: şühedaya vefa, millete beka.’ Türk tarihinin ilk zamanlarından bugüne dek gerçekleşen tüm askeri, ilmi ve güzel sanatlardaki başarıların Türk milletiyle beraber gerçekleştiğini, komutanlarının yanında kahramanlıklar gösteren askerin Türk milleti olduğunu ve dahi bu ölümsüz komutanların Türk milletinin kendisi olduğunu söyledik. Onları yetiştiren annelerimizin milletimizin temiz evlatları olduğunu söyledik. Bu yüzden Türk milletinden yeniden bir şahlanış beklemekteyiz. Bu kurultay millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacak, Türk siyaseti milli ve manevi değerlere tam bir inanmışlıkla sahip çıkan milliyetçi-ülkücü kadroların mesajıyla daha da anlam kazanacaktır. ‘Milli duruş: şühedaya vefa, millete beka’ diyerek gerçekleştireceğimiz 12. Olağan Büyük Kurultayımızın Türk milletine hayırlar getirmesi temennimizdir. Türk milletini hak yoluna, hakikat yoluna, kısaca 18 Mart 2018 saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda yapacağımız 12. Olağan Büyük Kurultayımıza davet ediyoruz.”