MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "2023’ün güçlü Türkiye’sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden dönüş yoktur, olmayacaktır. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye’ye giden yol, cumhur ittifakından geçmektedir" dedi.

Bir otelde gerçekleştirilen "MHP Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı" ve üye katılım töreninde konuşan Büyükataman, Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi gereken pek çok meşguliyeti olduğunu, alınan seçim kararıyla Türkiye’nin önünün açıldığını söyledi. Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış ve suçlu bir yaklaşım" diyen Büyükataman, "Türkiye’nin geleceğinden endişe duyan herkesin artık karar vermesi, duruşunu ve tavrını ortaya koyması, bu bakımdan kaçınılmaz bir millî görevdir. Türkiye’nin yeniden inşası ve ihyası gayretine, uyum yasaları başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğasına uygun olacak tüm mevzuat değişikliği ve düzenlemelere destek vereceğiz, hedefimiz, cepheleşme değil, kucaklaşma, ayrılık değil, buluşma, kavga değil, uzlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ana omurgası güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrardır. Bu duruşu sulandırmak, yok saymak, tanımamak gibi gafil niyetleri ısrar ve inatla diri tutma çabalarına da zaman zaman şahit olduğumuz bir gerçektir. Parlamenter sisteme dönüş söylemlerini, bloklaşma siyasetini, demokrasiyi istismar gayretlerini, bekamıza yönelik tehditlere can suyu olabilecek ifadeleri tasvip etmiyor, karşı çıkıyor, elimizin tersiyle itiyoruz. 2023’ün güçlü Türkiye’sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden dönüş yoktur, olmayacaktır. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye’ye giden yol, cumhur ittifakından geçmektedir. Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar diyoruz, birlikte rahmet olacağına inanıyoruz. Yeri gelirse elbette saklı tuttuğumuz eleştirilerimizi muhataplarının yüzüne söyleriz. Kimseden korkmayız, kimseden de çekinmeyiz" şeklinde konuştu.