MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Bu konuda yapılacak çalışmalar 26 maddelik kanun teklifi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bu yasa teklifi önce alt komisyonda daha sonra anayasa komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilmiştir. Yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP’nin öncülüğünde hazırlanmış olan bu 26 maddelik anayasa değişiklik teklifini görüşmeye başlayacak" dedi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) genişletilmiş ilçe divan toplantısında partiye yeni üye olanlara rozet takıldı. İstişare toplantısında konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ülkemiz, 16 Nisan Halkoylamasıyla beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendiği; siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ettiği bir yönetim yapısıdır. Cumhur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne onay vermiş, geleceğini bu sistemin ruhuna göre planlamış ve tayin etmiştir. Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan Halkoylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Bu konuda yapılacak çalışmalar 26 maddelik kanun teklifi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, bu yasa teklifi önce alt komisyonda daha sonra anayasa komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilmiştir. Yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP’nin öncülüğünde hazırlanmış olan bu 26 maddelik anayasa değişiklik teklifini görüşmeye başlayacak. Bu yasa teklifi seçim ittifakını, seçim güvenliğini ve mali idareler seçimleriyle alakalı bir takım hususları ihtiva eden bir anayasa değişikliği paketidir. Bu süreçte CHP süreci sulandırmak, olabildiğince uzatıp ve becerebilirse sabote etmek gibi bir kurnazlıkla yeni bir teşebbüste bulundu. Siyasi partilerle seçim güvenliği konusunu görüşmek maksadına yönelik bir çalışma yaptığından bahisle bir haftadır Türkiye’yi meşgul ediyor. Pek çok siyasi partiyle görüştüler MHP’den de görüşmek için randevu talebinde bulundular. Biz bunun bir oyalama olduğunu iyi niyetli ve gerçekten samimi bir maksada yönelik teşebbüs olmadığına kanaat getirmiş olmamız nedeniyle görüşme teklifini kabul etmedik. Bunu bile sulandırmak maksadıyla birkaç gündür gazetelerde seçim güvenliği maksadıyla hazırladıkları değişiklik paketinin tarafımızdan kendilerinden talep edildiği yalanını medyada servis etmeye başladılar" şeklinde konuştu.
"Cumhuriyet Halk Partisi köşeye sıkıştı"
Böyle bir şeyin olmadığını ifade eden Büyükataman, "Bu CHP’nin gerçek niyetini bu konuyla alakalı ne ölçüde samimi olup olmadığını bir kez daha anlamamıza imkan sağladı. CHP köşeye sıkıştı. CHP yapılan bu 26 maddelik yasa değişikliğiyle tabir yerindeyse ciddi şekilde zora düştü. Kapalı kapılar ardında yürüttüğü pazarlıkların artık aleniyet arz etmesi lüzumundan kaynaklanan bir hazımsızlığı yaşıyor. Millete kapalı kapılar ardındaki kimlerle işbirliği halinde olduğunun izahını yapmakta zorlanıyor olmasından dolayı bir kaçış yolu aramaya gayret sarf ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar millet kararını vermiştir. AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu komisyonlarda ele alınıp mutabakata varılan yasa teklifi Allah nasip ederse yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilecek. Temenni ediyorum ki kısa sürede yasalaşan bu 26 maddelik değişiklik metniyle ittifak konusu yasal bir zemine oturtulmuş olacak" diye konuştu.
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