HABER

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Bu konuda yapılacak çalışmalar 26 maddelik kanun teklifi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bu yasa teklifi önce alt komisyonda daha sonra anayasa komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilmiştir. Yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP’nin öncülüğünde hazırlanmış olan bu 26 maddelik anayasa değişiklik teklifini görüşmeye başlayacak" dedi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) genişletilmiş ilçe divan toplantısında partiye yeni üye olanlara rozet takıldı. İstişare toplantısında konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ülkemiz, 16 Nisan Halkoylamasıyla beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendiği; siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ettiği bir yönetim yapısıdır. Cumhur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne onay vermiş, geleceğini bu sistemin ruhuna göre planlamış ve tayin etmiştir. Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan Halkoylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Bu konuda yapılacak çalışmalar 26 maddelik kanun teklifi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, bu yasa teklifi önce alt komisyonda daha sonra anayasa komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilmiştir. Yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP’nin öncülüğünde hazırlanmış olan bu 26 maddelik anayasa değişiklik teklifini görüşmeye başlayacak. Bu yasa teklifi seçim ittifakını, seçim güvenliğini ve mali idareler seçimleriyle alakalı bir takım hususları ihtiva eden bir anayasa değişikliği paketidir. Bu süreçte CHP süreci sulandırmak, olabildiğince uzatıp ve becerebilirse sabote etmek gibi bir kurnazlıkla yeni bir teşebbüste bulundu. Siyasi partilerle seçim güvenliği konusunu görüşmek maksadına yönelik bir çalışma yaptığından bahisle bir haftadır Türkiye’yi meşgul ediyor. Pek çok siyasi partiyle görüştüler MHP’den de görüşmek için randevu talebinde bulundular. Biz bunun bir oyalama olduğunu iyi niyetli ve gerçekten samimi bir maksada yönelik teşebbüs olmadığına kanaat getirmiş olmamız nedeniyle görüşme teklifini kabul etmedik. Bunu bile sulandırmak maksadıyla birkaç gündür gazetelerde seçim güvenliği maksadıyla hazırladıkları değişiklik paketinin tarafımızdan kendilerinden talep edildiği yalanını medyada servis etmeye başladılar" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi köşeye sıkıştı"
Böyle bir şeyin olmadığını ifade eden Büyükataman, "Bu CHP’nin gerçek niyetini bu konuyla alakalı ne ölçüde samimi olup olmadığını bir kez daha anlamamıza imkan sağladı. CHP köşeye sıkıştı. CHP yapılan bu 26 maddelik yasa değişikliğiyle tabir yerindeyse ciddi şekilde zora düştü. Kapalı kapılar ardında yürüttüğü pazarlıkların artık aleniyet arz etmesi lüzumundan kaynaklanan bir hazımsızlığı yaşıyor. Millete kapalı kapılar ardındaki kimlerle işbirliği halinde olduğunun izahını yapmakta zorlanıyor olmasından dolayı bir kaçış yolu aramaya gayret sarf ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar millet kararını vermiştir. AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu komisyonlarda ele alınıp mutabakata varılan yasa teklifi Allah nasip ederse yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilecek. Temenni ediyorum ki kısa sürede yasalaşan bu 26 maddelik değişiklik metniyle ittifak konusu yasal bir zemine oturtulmuş olacak" diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Meclis'te hareketli saatler! MHP reddedince CHP AK Parti'ye gitti

Meclis'te hareketli saatler! MHP reddedince CHP AK Parti'ye gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Arslan: "Karaman-Konya arası 40 dakika olacak"

Bakan Arslan: "Karaman-Konya arası 40 dakika olacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Bakan Sarıeroğlu: "2019’daki üç seçim Türkiye’yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır"

Bakan Sarıeroğlu: "2019’daki üç seçim Türkiye’yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “AK Parti, Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdi”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “AK Parti, Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdi”

Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (3)

Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (3)

İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi'nde gerginlik

İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi'nde gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.