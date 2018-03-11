MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Bu konuda yapılacak çalışmalar 26 maddelik kanun teklifi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bu yasa teklifi önce alt komisyonda daha sonra anayasa komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilmiştir. Yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP’nin öncülüğünde hazırlanmış olan bu 26 maddelik anayasa değişiklik teklifini görüşmeye başlayacak" dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) genişletilmiş ilçe divan toplantısında partiye yeni üye olanlara rozet takıldı. İstişare toplantısında konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ülkemiz, 16 Nisan Halkoylamasıyla beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendiği; siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ettiği bir yönetim yapısıdır. Cumhur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne onay vermiş, geleceğini bu sistemin ruhuna göre planlamış ve tayin etmiştir. Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan Halkoylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Bu konuda yapılacak çalışmalar 26 maddelik kanun teklifi şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, bu yasa teklifi önce alt komisyonda daha sonra anayasa komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim edilmiştir. Yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP’nin öncülüğünde hazırlanmış olan bu 26 maddelik anayasa değişiklik teklifini görüşmeye başlayacak. Bu yasa teklifi seçim ittifakını, seçim güvenliğini ve mali idareler seçimleriyle alakalı bir takım hususları ihtiva eden bir anayasa değişikliği paketidir. Bu süreçte CHP süreci sulandırmak, olabildiğince uzatıp ve becerebilirse sabote etmek gibi bir kurnazlıkla yeni bir teşebbüste bulundu. Siyasi partilerle seçim güvenliği konusunu görüşmek maksadına yönelik bir çalışma yaptığından bahisle bir haftadır Türkiye’yi meşgul ediyor. Pek çok siyasi partiyle görüştüler MHP’den de görüşmek için randevu talebinde bulundular. Biz bunun bir oyalama olduğunu iyi niyetli ve gerçekten samimi bir maksada yönelik teşebbüs olmadığına kanaat getirmiş olmamız nedeniyle görüşme teklifini kabul etmedik. Bunu bile sulandırmak maksadıyla birkaç gündür gazetelerde seçim güvenliği maksadıyla hazırladıkları değişiklik paketinin tarafımızdan kendilerinden talep edildiği yalanını medyada servis etmeye başladılar" şeklinde konuştu.